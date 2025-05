Ney Matogrosso volta a Brasília em junho com a turnê Bloco na Rua

Ney Matogrosso irá se apresentar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 14 de junho - (crédito: Marcos Hermes)

Ney Matogrosso volta a Brasília com a turnê Bloco na Rua, em show que traz a essência do artista: voz inconfundível, figurinos extravagantes e repertório, presença de palco e direção cênica eletrizantes. A apresentação única na cidade será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 14 de junho.

A série de shows intitulada Bloco na Rua passa por diversas capitais brasileiras e marca presença em outros países como Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Aos 83 anos, Ney Matogrosso reafirma sua vitalidade e talento com o repertório que inclui Eu quero botar meu bloco na rua, A maçã, Sangue latino, Jardins da Babilônia e demais sucessos. Os figurinos são de Marcos Paulo e a cenografia é assinada por Batman Zavarese.

Recentemente, o artista recebeu uma grande homenagem nas telonas com a cinebiografia Homem com H, estrelada por Jesuíta Barbosa e dirigida por Esmir Filho. O longa mostra toda a trajetória de Ney, da infância ao estrelato, passando pela breve participação no grupo Secos e Molhados e a emblemática carreira solo que marcou a música brasileira.

Serviço

Ney Matogrosso – Bloco na Rua Tour 2025

Dia 14 de junho, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 90 (meia-entrada) mais taxas da Bilheteria Digital. Classificação indicativa: 14 anos.