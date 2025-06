Miley Cyrus revela tratamento inusitado: “experimentei esperma de salmão”

Miley Cyrus nunca foi de fugir de uma boa polêmica nem de uma tendência exótica.

Aos 32 anos, a cantora surpreendeu ao revelar, em entrevista à revista PEOPLE, que aderiu a um dos tratamentos de beleza mais excêntricos do momento: o facial à base de esperma de salmão. Sim, você leu certo.

Entre os diversos métodos que as celebridades de Hollywood adotam na incansável busca pela juventude eterna, o extrato seminal de peixes agora figura entre os mais comentados.

A cantora, que sempre tratou sua imagem com doses generosas de irreverência, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação.

“Eu experimentei aquele esperma de salmão. Você já ouviu falar? Eu experimentei”, revelou, com a naturalidade de quem está contando que testou uma nova máscara de argila. E, para quem ficou curioso, ela fez questão de garantir:

“O gosto é estranho, mas minha pele está ótima… Eu não queria beber. É como se fosse uma máscara inteira.”

Entre piadas e confissões, Miley deixou escapar que nem tem certeza absoluta sobre a autenticidade do produto aplicado em seu rosto. “Nunca conheci o salmão. Ele veio pré-embalado. Nem sei se é o que diz. Não sei, mas sinto que minha pele está ótima.” Como quem joga para o universo: beleza garantida, procedência nem tanto.

O tratamento que fez Miley virar notícia não é exatamente novidade no circuito das celebridades. Jennifer Aniston já havia confessado, no ano passado, que aprovou a técnica.

Desde então, clínicas estéticas especializadas em Hollywood passaram a oferecer o protocolo que promete regeneração celular, hidratação profunda e aquele viço que não se alcança apenas com boas noites de sono.

O produto, vale esclarecer, é um derivado do extrato de DNA do esperma de salmão, com propriedades cosméticas que, segundo especialistas, ajudam na reparação da pele. Ainda assim, a ideia de ter substâncias biológicas de peixes sobre o rosto é, no mínimo, pitoresca e perfeita para render manchetes como esta.

Miley, no entanto, lidou com a experiência como costuma fazer com tudo: com humor, um toque de provocação e nenhuma vergonha. Ao falar sobre o assunto, deixou claro que não está interessada em lançar nenhuma marca de cosméticos, ao contrário de tantas colegas de palco e tapete vermelho.

Miley Cyrus: Sem linha de maquiagem: “não sou maquiadora”

Em uma entrevista recente ao The New York Times, Miley revelou o motivo pelo qual nunca entrou na onda das celebridades que transformam sua imagem em marcas de beleza. “Meu padrasto me perguntou outro dia: ‘Por que você é a única que não tem linha de maquiagem?’”, contou.

A resposta foi simples e definitiva: “Porque essa não é a minha paixão.” O comentário rendeu aprovação imediata do padrasto: “Essa é a resposta certa.”

Fiel à sua personalidade autêntica, Miley completou:

“Eu não tenho uma linha de maquiagem porque não sou maquiadora.” Em tempos de parcerias e empreendimentos incessantes no mundo da beleza, a sinceridade da artista soa quase tão inusitada quanto o seu facial à base de esperma de salmão.

E assim segue Miley Cyrus: sempre bela, muitas vezes polêmica, mas acima de tudo fiel a si mesma, provando que autenticidade é, de fato, o melhor dos cosméticos.