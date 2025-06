Chico Buarque recebe alta nesta quinta-feira após internação

Na manhã desta quinta-feira (5/6), o cantor Chico Buarque recebeu alta após uma neurocirurgia realizada na última terça-feira (3/6). Aos 80 anos, o cantor se tratou de uma hidrocefalia normobárica, que tem como função diminuir a pressão no cérebro. A cirurgia foi realizada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Paulo Niemeyer, neurocirurgião responsável pela cirurgia de Chico, disse que esse é um procedimento normal para pessoas na idade do cantor e que ele teve apenas um “desequilíbrio sutil”. “Disse para ele que, em breve, estará jogando pelo seu time”, afirma o médico.

A hidrocefalia, que causou a internação do cantor e compositor, se deu por conta do acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, o que aumenta a pressão dentro do crânio. Para controlar a pressão, Chico volta para casa com uma válvula no cérebro conectada a um cateter que desce até a barriga por dentro de sua pele. “Quando a pressão aumenta, a válvula abre, drena o excesso de líquido, ele vai para a corrente sanguínea e sai pela urina”, explica Niemeyer.

A técnica cirúrgica é a mesma há vários anos, mas o médico explica que os equipamentos evoluíram. “As válvulas estão mais avançadas. Antes, a pressão continuava a mesma e periodicamente deveria ser trocada. Hoje em dia, elas são mais avançadas”, esclareceu o médico.

A válvula se assemelha a uma moeda. Niemeyer diz que, pelo lado de fora, consegue controlá-la com um ímã, abrir ou fechar. “Isso restabelece a fisiologia cerebral e ele tem grande chance de ficar muito bem”. A técnica também está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). “O que varia é a marca e a qualidade da válvula”, explica o médico.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel