Ivo Meirelles Inaugura Domingos Especiais do Hidden com Show Inédito em Brasília

Ivo Meirelles é a primeira atração do Hidden 2025 - (crédito: Divulgação)

O projeto Hidden, que leva arte, gastronomia e música à antiga sede da Asfub, no Setor de Clubes de Norte, fará o primeiro Domingo Especial desta edição hoje (8/6), de 16h às 23h. A atração musical do dia é Ivo Meirelles, ex-presidente e intérprete da Mangueira.

Com exceção da programação de domingo, as atrações do Hidden não são divulgadas previamente. Apenas os ritmos são antecipados ao público: quinta-feira, rock; sexta-feira, pop rock; e, aos sábados, brasilidades.

Mari Braga, sócia proprietária do Hidden, explica que os Domingos Especiais nasceram da vontade de trazer outros estilos musicais ao projeto. "Sabíamos que havia uma demanda latente por outros estilos que também fazem parte da alma brasileira, como o samba e o axé. Pensando nisso, criamos uma programação com curadoria diferente, na qual o público sabe com antecedência quem irá se apresentar", afirma.

Meirelles trará show que mistura samba com pop, funk, soul e MPB, ritmos que marcaram a trajetória com o grupo Funk'n Lata nos anos 1990. O artista é responsável por sambas-enredo memoráveis, como Tem xinxim e acarajé, campeão do carnaval do Rio de Janeiro em 1986.

Para ele, o ponto alto do show é justamente a união entre diferentes gêneros musicais. "São músicas que geralmente o povo não consegue ouvir num samba, ou numa roda de samba, e vai ouvir comigo misturando tudo", comenta.

Os Domingos Especiais foram pensados pela produção a partir de nomes que não participam do roteiro cultural de Brasília ou trazem apresentações inéditas para o projeto. Foi o caso de Marcos Veras, ator e humorista que apresentou um musical no Hidden, ou de Lucinho, que interpretou o personagem Tuco, na Grande Família, que faz apresentações musicais no projeto desde 2022.

O show de Meirelles na capital é outro exemplo. O artista considera que a principal novidade do show é, justamente, a presença na capital: "Eu quase não toco em Brasília e, quando toco, é festa fechada, corporativa."

A apresentação inaugura os domingos especiais do Hidden 2025, que, além das atrações musicais, apresenta cozinha autoral e ambientação que propõe experiência sensorial completa.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Domingo Especial com Ivo Meirelles

Domingo (8/6), como parte do projeto Hidden 2025, na antiga sede da Asfub (Setor de Clubes de Norte), das 16h às 23h. Couvert artístico de R$ 50, com ingressos disponíveis on-line.