Peça sobre masculinidade discute estereótipos e desafios

A peça Fahrenheit — Cantos e Contos de João de Ferro, dirigida por Luciana Martuchelli, iniciará nova temporada no espaço Cultural Venâncio Shopping no sábado (7/6). A obra ficará em cartaz com apresentações nos sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h, até o dia 22 de junho.

A performance conta com 10 atores que contam histórias sobre os estereótipos e desafios que cercam a masculinidade na atualidade. “As imagens de masculinidades estão desgastadas”, reflete Filipe Lima, um dos atores presentes na apresentação.

A peça foi baseada em diferentes obras sobre masculinidade, dentre elas: “João de Ferro”, “He” e “O Herói”. Ela é construída em volta de relatos pessoais que envolvem tanto os atores quanto os espectadores, resultando em uma experiência imersiva.

“O homem é maior que o amor e suas ilhas. Temos que entrar dentro dele como num poço, para sair do fundo como um ramo de água secreta e de verdades submersas”, Martuchelli, responsável também pela dramaturgia da peça.

O projeto de Fahrenheit teve início em 2006, e surgiu como uma pesquisa que propunha discutir o papel da masculinidade. Ele também fomenta ações que dizem respeito aos direitos das mulheres e à igualdade de gênero. Em 2018 a performance finalizada foi apresentada em festivais na Colômbia, no Equador e em Brasília. O espetáculo retorna aos palcos de Brasília em comemoração aos 20 anos do grupo.

A companhia Yinspiração, realizadora do projeto, foi criada em Brasília em 2002, e desenvolve um trabalho voltado à investigação teatral e à excelência do ator, para a criação de uma linha teatral vanguardista.

Serviço

Fahrenheit — Cantos e Contos de João de Ferro

Companhia YinsPiração . A partir de sábado (7/6), ao dia 22/6, sábados, às 20h, e domingos, às 19h, no Espaço Cultural Venâncio Shopping — Tela ambulante. Venda de ingressos pelo link. Livre para todos os públicos.