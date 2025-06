Lauana Prado vence prêmio com projeto 'Transcende – Ao Vivo no Ibirapuera''

A cantora e compositora Lauana Prado venceu a categoria de Melhor Lançamento Sertanejo no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025, realizado na última quarta-feira (4/6). O projeto Transcende — Ao Vivo no Ibirapuera, lançado em março deste ano, foi o premiado.

O álbum possui 17 faixas e apresenta parcerias com Zé Neto & Cristiano, Nando Reis, Simone Mendes e a dupla Cristinas. O projeto alcançou o terceiro lugar dos álbuns mais ouvidos do Brasil no Spotify em abril. Entre as canções, Saudade Burra, com Simone Mendes, e Kamasutra entraram no TOP 50 das músicas mais ouvidas na plataforma no país.

Na noite da premiação, a cantora também apresentou, ao lado de Lenine, a canção Nuvem de Lágrimas, de Chitãozinho e Xororó. A performance fez parte de homenagem inédita ao legado da dupla sertaneja e marcou a primeira vez que o gênero foi celebrado como tema central da premiação.