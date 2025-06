Loja de fast food oferece hambúrguer de graça para quem já foi corno

Para celebrar o Dia dos Namorado, diversas marcas se preparam para promover promoções para casais e eventos românticos. Enquanto isso, uma rede de fast food decidiu simpatizar com os que foram traídos. Nesta quinta-feira (05/06), a rede Buger King anunciou o ‘corno drive-thru’, destinado para pessoas que já foram traídas em algum relacionamento.

Entre os dias 10, 11 e 12, na compra de um combo da loja, o "corno" leva um Whopper (sanduíche) de graça. Para comprovar a traição, a pessoa precisa levar um amigo para confirmar a história. A promoção está disponível apenas no BK drive-thru, com 1 resgate por CPF, mas se tiver mais de 1 corno (a) no carro, é só entrar de novo na fila do BK Drive.

Leia mais: Jantar a dois: veja onde curtir o romantismo no Dia dos Namorados

Promoções como essas tem se tornado cada vez mais comuns no Burger King. Em março de 2024, a loja promoveu a "calvo drive-thru", destinada a pessoas que tivessem uma calvície semelhante ao formato do drive thru do BK. “Entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado", foi descrito como o tipo específico de calvície que eles procuravam.

Combos inclusos na promoção:

Whopper, Whopper Vegetariano, Rodeio Duplo, Stacker Duplo Bacon, Big King, Cheeseburger Duplo, Cheddar Duplo, Chicken Crispy, Chicken Duplo, Chicken Duplo Bacon, Chicken Barbecue Duplo Bacon, Chicken Duplo Furioso e BK Costela

Família Whopper Premium: Whopper Duplo, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Furioso e Whopper Rodeio

Família Mega Stacker: Mega Stacker 2.0, Mega Stacker 3.0, Mega Stacker Cheddar 2.0, Mega Stacker Cheddar 3.0, Mega Stacker Rodeio 2.0 e Mega Stacker Rodeio 3.0