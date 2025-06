Renato Borghetti faz apresentação na Expotchê neste sábado (7/6)

A 32ª edição da Expotchê começa hoje (6/6) e vai até 15 de junho no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Amanhã (7/6), às 21h, o gaiteiro Renato Borghetti faz apresentação no Palco Principal. Os ingressos custam a partir de R$10 e podem ser adquiridos online ou na bilheteria do evento.

A performance terá colaboração do pianista Vitor Peixoto, do saxofonista e flautista Pedro Figueiredo e do violonista Daniel Sá, além da participação especial de Emily Borghetti, filha de Renato.

Renato Borghetti é referência na música instrumental sul-americana. Mestre da gaita-ponto, interpreta a música gaúcha fundindo sonoridades tradicionais do sul com elementos do jazz, música clássica e outras vertentes contemporâneas.

Serviço

32ª Expotchê

De 6 a 15 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. De segunda a quinta-feira, das 16h às 23h, com entrada gratuita de 16 às 17h; de sexta-feira a domingo, de 11 às 23h. Ingressos a partir de R$10, com ingresso solidário mediante doação de um agasalho higienizado e embalado em saco plástico. Entradas à venda na bilheteria do evento ou em site. Indicação indicativa livre.