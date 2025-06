Bosco Fernandes leva axé ecológico à Feira do Livro de Brasília

O cantor baiano Bosco Fernandes se apresenta na Feira do Livro de Brasília neste sábado (7/6), no Complexo Cultural da República. Última programação do dia, o axé ecológico promete animar o público com repertório cheio de brasilidade e consciência ambiental.

Edição especial, a Feira do Livro tem tema de meio ambiente e sustentabilidade, reconhecendo a importância da literatura na preservação ambiental. Por meio de rodas de conversa e oficinas, o evento propõe reflexões sobre os desafios ecológicos atuais e apresenta projetos de sustentabilidade sendo desenvolvidos no Distrito Federal.

A programação de sábado (7/6) oferece contações de histórias, atividades de musicalização e oficinas de ilustração e poesia para o público infantil a partir das 9h. O público adulto poderá participar de lançamentos de livros e debates sobre temas como educação e responsabilidade socioambiental.

Serviço

Feira do Livro de Brasília – Edição Especial: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Até 14 de junho, no Complexo Cultural da República (ao lado da Biblioteca Nacional). Entrada gratuita. Indicação classificativa livre.