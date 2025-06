Morre a atriz Marise Wipani, no dia do seu aniversário de 61 anos

Morre Marise Wipani, atriz de 'Xena' e 'Hércules', no dia em que completava 61 anos - (crédito: Reprodução )

A atriz e apresentadora Marise Wipani, conhecida por suas participações em Xena: A Princesa Guerreira e Hércules, morreu na última sexta-feira, 6, data em que completava 61 anos. A notícia foi confirmada por meio de uma publicação na página oficial de Marise no Facebook.

A causa da morte não foi divulgada, mas a nota afirma que Marise morreu "em paz, rodeada da família e amigos". A despedida ainda incluiu uma citação simbólica do filme Conduzindo Miss Daisy: "Ela só queria dizer... Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus".

Nascida na Nova Zelândia, Marise ganhou projeção internacional ao interpretar a rainha Kanae em Xena e a personagem Janista em Hércules, duas grandes produções televisivas da década de 1990. Além desses trabalhos, ela também integrou o elenco do drama britânico Soldado, Soldado e atuou no longa neozelandês Came a Hot Friday.