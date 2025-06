Flávia Alessandra deve retornar em ‘Êta Mundo Melhor!’

Flávia Alessandra é um dos nomes confirmados no elenco de Êta Mundo Melhor!, a próxima novela das seis da Globo, que estreia em 30 de junho, no lugar de Garota do Momento. A produção, que é a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), contará com a atriz na pele de Sandra, uma das grandes vilãs.

Na nova fase da saga estrelada por Sergio Guizé, criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a atriz reviverá a personagem malvada, mas realizará apenas uma participação especial nos capítulos iniciais.

Todavia, segundo informações do jornal O Globo, as expectativas, agora, são de que o papel de Flávia Alessandra faça seu retorno em Êta Mundo Melhor!. Isso porquê, a antagonista fugirá da cadeia com ajuda de Ernesto (Eriberto Leão), e não de Celso (Rainer Cadete), conforme era previsto na sinopse inicialmente.

Presa pelos crimes que cometeu e no aguardo de sua liberdade, a malvada não se conforma pelo fato de seu primo, Candinho, ter ficado com a fortuna da tia e planeja armar contra ele assim que conquistar sua saída.

