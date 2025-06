Nova temporada do Superjazz Festival tem início no CCBB

Nesta quarta-feira (11/6), no Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), será realizada a 4ª edição do Festival Superjazz. O evento tem entrada gratuita mediante retirada de ingressos e continua, quinzenalmente, às quartas-feiras, até 6 de agosto, a partir das 17h.

A programação de quarta foi pensada especialmente para o Dia dos Namorados. As apresentações, em conjunto com a lua cheia, terão como objetivo criar uma atmosfera romântica, embalada por jazz, improviso e groove. "O jazz é uma declaração de amor", afirma Dudão Melo, curador do evento.

Além de curador do Festival, Dudão também é DJ da Rádio Superjazz. Ele revela a intenção de resgatar o clima romântico dos programas de rádio, com músicas que são a trilha sonora de casais. "Todo radialista é romântico por natureza. E acho que isso também se aplica ao universo dos DJs. Somos todos apaixonados pela música", reflete o DJ.

A programação da noite ficará sob responsabilidade da Rádio Superjazz, conduzida pelos DJs e radialistas Dudão Melo e Mario Sartô, do cantor e compositor Tico de Moraes, e do espetáculo musical Canto Delas – Encontros da Pluralidade. Enquanto o repertório de Tico será repleto de clássicas baladas românticas nacionais e internacionais, transformadas em jazz, Canto Delas fará uma homenagem à música feminina.

Sobre a escolha do repertório, Tico Moraes relembra que aconteceu de forma natural. "Há muito tempo que eu canto os standards do jazz americano, que tratam do amor de uma forma muito delicada, muito bonita, e que estão no subconsciente das pessoas", comenta o cantor.

Além disso, Moraes revela que, na setlist do Festival, se encontra uma música muito especial para ele: "Essa música é My Final Valentine, porque eu cresci ouvindo minha mãe, Muriel Tab, cantando", conta. Muriel também é cantora e referência de Tico no âmbito musical.

Cumprindo com o compromisso de democratizar o acesso às experiências culturais do CCBB, o evento contará com área especial para PCDs e intérprete de libras durante todas as apresentações. Além disso, o espaço oferece o esquema "Vem pro CCBB", que disponibiliza uma van para levar o público de forma gratuita da Biblioteca Nacional para o Centro Cultural. Os horários da van estão disponíveis no site do CCBB.



Superjazz Festival – 4ª temporada

A partir desta quarta-feira (11/6), quinzenalmente até 6/8, a partir das 17h, no Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria física do CCBB Brasília. Livre para todos os públicos.

