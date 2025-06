Influenciadora digital tem conta banida no Tiktok e é vista chorando na sede da rede social

Natalie Reynolds, influenciadora digital norte-americana de 26 anos de idade, foi flagrada chorando na frente da sede do Tiktok após ter seu perfil banido da plataforma. A imagem viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9.

TikToker Natalie Reynolds crying and shouting outside of TikTok headquarters because she wants her account unbanned. pic.twitter.com/p63uH91SHT

A criadora de conteúdo teve sua conta derrubada após uma piada de mau gosto. Em maio, ela publicou um vídeo onde convencia uma moradora de rua a pular em um lago por 20 dólares (cerca de R$ 100 na cotação atual).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação mostra que a mulher aceitou o desafio e pulou no Lago Lady Bird, em Austin, no Texas. Após ela estar na água, Natalie vira as costas e saí andando.

NEW: Streamer Natalie Reynolds dares vulnerable woman who can't swim to jump into a lake and then runs away laughing while the woman yells for help.



Human scum.



As Reynolds fled the scene, a firetruck was seen driving towards the lake.



According to the Austin Fire Department,… pic.twitter.com/pkdeJDIYh4