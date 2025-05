Segunda edição do Superjazz ocupa o CCBB nesta quarta-feira (14/5)

O Superjazz Festival segue a temporada 2025 no CCBB Brasília com mais uma noite de show marcada para esta quarta-feira (14/5), a partir das 17h, no jardim do centro cultural. A edição conta com experiências que propõem ao público experimentar novos estilos sonoros. As apresentações englobam o improviso, o groove e algumas diferentes vertentes do jazz, da música brasileira. A entrada é gratuita

A abertura da noite fica por conta da Rádio Superjazz, com discotecagem de Dudão Melo e DJ SartÔ, curadores do projeto, que criam o ambiente perfeito para curtir o pôr do sol entre clássicos, raridades e sons contemporâneos.

A partir das 18h, o grupo Maboh & Os Jazzies sobe ao palco e traz um formato inusitado: arranjos feitos ao vivo e sem ensaio, com músicos experientes e repertório recheado de swing e surpresas. A banda mistura jazz, soul, R&B, ritmos latinos e brasileiros e transforma cada show em uma nova experiência, marcada pela espontaneidade, bom humor e interação direta com o público.

Na sequência, às 19h30, o trio Passo Largo convida a cantora Gaivota Naves para um encontro inédito. Conhecido pela fusão entre jazz, rock, funk e brasilidades, o grupo formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria) apresenta composições autorais e releituras ousadas em arranjos que valorizam o improviso e a potência instrumental. Além da voz marcante e poética de Gaivota, o show promete passear por sonoridades híbridas e inventivas, com a força lírica e experimental que marca o trabalho da artista.

Serviço

Superjazz Festival

Quarta-feira (14/5), a partir das 17h, no jardim do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com entrada gratuita, mediante retirada no site da CCBB, e livra para todos os públicos.

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel