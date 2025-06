Cantor sertanejo mostra como ficou rosto após ser atingido por fogo em show

O cantor Léo Oliveira, da dupla sertaneja Léo & Raphael, mostrou nas redes sociais como ficou seu rosto após ser atingido por chamas durante um show em Pontal, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por conta de uma falha em um equipamento de efeito pirotécnico que disparou fogo no momento errado, atingindo diretamente o rosto do artista.

Nos Stories do Instagram, Léo exibiu de perto os ferimentos. "Queimou aqui tudo", disse ele, apontando para o olho e a bochecha. O cantor também mostrou o nariz ferido e relatou queimaduras na orelha. Apesar da dor, garantiu que está bem. "Tá ardendo bastante, mas tô bem", comentou.

Segundo Léo, o fogo ficou em seu rosto por cerca de cinco segundos. Ele explicou que foi o primeiro show com as novas máquinas de efeitos e que o operador não percebeu que ele estava no palco na hora do disparo. "O menino não viu que eu tava lá", contou, mantendo o bom humor mesmo diante do susto.

Mesmo ferido, Léo decidiu seguir com a apresentação, que foi marcada por recorde de público. Ele também recebeu atendimento no local por bombeiros e usou uma pomada contra queimaduras. O cantor afirmou que continuará com a agenda de shows normalmente.

