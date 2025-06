Zeca Camargo abre o jogo sobre vida sexual aos 62 anos: "Sempre tive"

Reprodução/Instagram Zeca Camargo

Zeca Camargo é considerado um dos maiores apresentadores do país, marcado pela sua versatilidade nos trabalhos, e a forma como consegue lidar com suas paixões além da vida artística, que já dura 35 anos nas telinhas.

Em entrevista à revista Quem, o apresentador, de 62 anos, afirmou que têm sentido sintomas da andropausa – conhecida como "menopausa masculina", causada pela diminuição natural dos níveis de testosterona -, mas que não busca tratamento, e tenta viver da melhor forma.

"Sempre tive"

"Senti os sintomas da andropausa, mas não faço tratamento e nem nada. Tenho reservatório de energia grande. Sempre tive uma vida tão ativa. Além disso, as alterações hormonais não são exatamente como as das mulheres na menopausa", explicou Zeca Camargo. Sincero, o apresentador ainda destacou que consegue manter sua vida sexual ativa no auge da terceira idade.

"Para mim, a andropausa é tão real quanto eu não conseguir mais correr os sete quilômetros e meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, algo que fiz tantas vezes. Não faço mais isso. Posso fazer? Posso. Posso ter uma vida mais ativa sexual? Posso. Mas parte do envelhecimento é você aceitar essas coisas e não se prender ao ‘eu não tenho mais aquilo'", disse o jornalista.

