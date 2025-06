Kyan fala sobre evolução pessoal e profissional em '2 quebrada inteligente'

No fim de maio, o rapper Kyan lançou o EP 2 Quebrada Inteligente, sequência direta de um dos projetos mais importantes da própria carreira. Com participações de peso como Veigh, Djonga, Kayblack, Triz e 99 no Beat, o álbum mantém a parceria com o DJ Mu540, produtor e beatmaker presente em todas as faixas, reforça a identidade sonora e ideológica de Kyan, cada vez mais consolidado como um dos nomes mais propositivos do rap nacional.

A primeira apresentação do cantor após o lançamento do álbum foi em Brasília, segundo Kyan ele se sente ‘em casa’ na capital. “Eu gosto muito de Brasília. Me sinto muito próximo e familiar, sempre sou muito bem tratado aqui. Então, meu primeiro show com o novo álbum ser aqui é algo muito da hora”, diz Kyan em entrevista exclusiva ao Correio. O cantor foi uma das atrações do dia de encerramento do Funn Festival 2025.

Ser um quebrada inteligente, para Kyan, é uma postura de vida. “Um quebrada inteligente é aquele que está preparado para tudo e que faz boas escolhas. Que escolhe um caminho que o leve ao objetivo, mas de forma correta”, define o rapper.

O sucesso do primeiro projeto, Um quebrada Inteligente, lançado em 2022, foi determinante para que, não só a segunda edição saísse do papel, mas também para impulsionar a carreira de Kyan para novos patamares. “O primeiro projeto financiou muita coisa, a EHXIS, o nosso estúdio, a SVANTH, e possibilitou toda a estrutura que temos hoje. Foi uma virada de chave, não só pro segundo acontecer, mas pra tudo que gira em torno da minha carreira independente”, conta.

Parte dessa evolução vem da sintonia com DJ Mu540, parceiro criativo que divide com Kyan a autoria de todas as faixas do novo EP. A química entre os dois, segundo o rapper, vai além do estúdio. “Desde o primeiro dia em 2016, e depois firme em 2019, a gente entendeu que tínhamos algo diferente. Estamos conectados primeiro como vida e propósito, depois criativamente. Por isso deu certo”.

Outra marca de 2 quebrada inteligente são os as colaborações Kyan reuniu nomes que, à primeira vista, poderiam parecer improváveis para os estilos explorados no EP. “A gente queria colocar algumas participações pra entrar no mundo do Quebrada Inteligente. Então, por que não o Veigh num frap? O Kayblack num drum n' bass? Acreditamos que o público estaria disposto a ouvir, e foi o que aconteceu”, revela o rapper.

Apesar de ser uma sequência, o novo projeto não são sobras do primeiro álbum, a ideia foi dar continuidade à narrativa com maturidade e inovação. “Esse projeto foi uma afirmação do que a gente tava fazendo. A gente meio que acostumou o público, involuntariamente, a entender que viria mais disso. Tentamos manter a energia, mas com sons talvez mais alternativos”, avalia.

Kyan começou como Renan MC e se firmou como um dos expoentes do trap brasileiro. A estética d e Um quebrada inteligente mostra um artista em processo de transformação pessoal e profissional. “Acontece naturalmente. Não há nada na natureza que não se transforme com o tempo. Como eu faço parte disso, eu também me transformo. Quando coloco os projetos lado a lado, vejo claramente o crescimento. Mas durante o processo, você só faz”, exalta.