Prêmio eSports Brasil 2025 terá novas categorias e temática futurista

O Prêmio eSports Brasil (PeB), a maior premiação de games e esportes eletrônicos da América Latina, chega à sua nona edição em 2025 com muitas novidades. O evento será realizado em 18 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e contará com novas categorias, uma temática inédita e o lançamento de uma linha completa de produtos oficiais do evento.

“O PeB tem se empenhado em exercer um papel estratégico no fortalecimento dos eSports no Brasil, criando um espaço dedicado ao reconhecimento e à valorização de quem constrói esse cenário diariamente. Mais do que premiar talentos, é um momento único de visibilidade e reunião para profissionais, organizações e comunidades que impulsionam o setor”, afirma Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do PeB. “Ao destacar essas contribuições, o objetivo do evento é ajudar a consolidar um ecossistema cada vez mais sólido e respeitado para o segmento. Hoje, os games e os eSports representam cultura, inovação e impacto real. Um movimento que inspira e mobiliza uma nova geração.”

O PeB deste ano será tematizado, trazendo uma estética cyberpunk, para refletir a nova visão mais tecnológica, inovadora e transformadora que engloba os games e os eSports representam. Além disso, o evento amplia seu escopo de reconhecimento, com novas categorias e uma curadoria mais diversa e moderna. Marisa Mestiço, diretora artística do Prêmio, complementa que “a escolha da temática desta edição também traduz o espírito de comunidade e evolução que o PeB tanto valoriza. “O evento de 2025 é um convite para refletirmos sobre o que vem pela frente, tanto nos games quanto na sociedade”.

Em oito edições, o Prêmio eSports Brasil já entregou quase 150 troféus a atletas, streamers, influenciadores e desenvolvedoras das mais diversas modalidades dos games e esportes eletrônicos. Neste ano, o PeB retorna com categorias divididas entre as de votações populares — como Melhor Streamer do Ano e Craque Betano da Galera — e as técnicas, definidas com o apoio de um Superjúri.

Entre as novidades, o prêmio amplia seu reconhecimento a quem dá voz aos games, com as novas categorias de Melhor Comentarista, Melhor Time, Melhor Técnico (a), além de destacar os criadores de conteúdo em vídeos curtos e longos, com as estreias de Melhor Creator: Short Form e Melhor Creator: Long Form.

“O PeB está em constante evolução, sempre com o objetivo de valorizar todo o ecossistema. Para esse ano, incluímos categorias que refletem a pluralidade e a evolução constante do universo dos eSports, em suas mais variadas verticais. Além dos streamers, que tradicionalmente premiamos, chegou a hora de reconhecer também o trabalho de outros profissionais talentosos que são fundamentais para levar os games a um público cada vez maior e mais diverso”, explica Gustavo.

Para completar, outra grande novidade da nona edição do PeB é o lançamento de uma linha de produtos desenvolvida em parceria com a One, empresa especializada em licenciamento e merchandising. Pela primeira vez, os fãs poderão adquirir itens oficiais do Prêmio, incluindo peças de vestuário e acessórios. “Buscamos traduzir a essência do PeB e do universo gamer em produtos que permitam que os fãs levem uma parte dessa experiência para o dia a dia”, comenta Ligia Pawlow, diretora de arte da One. “Cada item foi pensado para representar as diferentes comunidades e modalidades que integram o PeB e a cultura dos eSports. Em breve, daremos todos os detalhes”.

O PeB 2025 terá transmissão ao vivo pelo SporTV, além dos canais oficiais da Player1 e do próprio Prêmio no YouTube e nas redes sociais. Mais informações sobre os apresentadores, Superjúri, indicados, atrações e votação serão reveladas ao longo dos próximos meses.

Para acompanhar todas as novidades, siga as redes sociais do Prêmio ou acesse o site oficial.