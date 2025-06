Sony realiza nova edição do State of Play para anunciar novidades

Anunciado de surpresa, o novo State of Play, evento digital da PlayStation, promete trazer novidades sobre os principais títulos da empresa. O PlayStation Blog publicou a informação confirmando o evento para está quarta-feira (4/6) às 18h.

Confira:

“O State of Play volta amanhã, 4 de junho! Acompanhe ao vivo e fique sabendo das novidades que vêm aí para o PS5. Uma seleção de jogos incríveis de criadores do mundo inteiro em destaque

A transmissão de mais de 40 minutos começa às 18h de 4 de junho (horário de Brasília) no YouTube e na Twitch, com opções de idioma em inglês e japonês. Nos vemos lá!”

Vários títulos podem aparecer no State of Play, entre as possibilidades que eles podem mostrar estão: O jogo de caminhada e trama, Death Stranding 2: On The Beach da Kojima Productions, o RPG de ação Lost Soul Aside da UltiZeroGames, o jogo de samurai vingativo, Ghost of Yotei da Sucker Punch e o título do mutante mais famoso dos quadrinhos, Marvel’s Wolverine da Insomniac.

Além disso, outras empresas também devem anunciar materiais inéditos no State of Play, incluindo expansões para jogos já lançados.