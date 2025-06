Logo do projeto "Território, Arte e Tecnologia" - (crédito: Divulgação)

O projeto Território, Arte e Tecnologia está com inscrições abertas até o dia 30 de junho. O objetivo é convocar 35 artistas de diversas Regiões Administrativas do DF e proporcionar um espaço de criação e reflexão sobre o papel da tecnologia nas artes. Ao final, será realizada uma exposição no Espaço Oscar Niemeyer.

Serão selecionados 35 artistas que terão acesso à um mini curso virtual sobre arte e tecnologia. Além disso, receberão objetos para inspirar suas criações. Um dos critérios para a escolha dos artistas é a diversidade territorial. O objetivo é englobar ao menos 20 Regiões Administrativas distintas.

Durante a exposição das obras produzidas, prevista para o segundo semestre deste ano, será promovida uma votação pública para selecionar três artistas que receberão um prêmio de R$ 3.500. Durante o período da exposição, serão promovidos pelo Vilarejo 21 atividades artísticas e educacionais para o público. Esses eventos terão a presença de intérprete de libras e audiodescrição.

A ação foi idealizada pela equipe Vilarejo 21, e as inscrições são realizadas de forma gratuita pelo seu site. A equipe é formada por profissionais de diversas áreas, como cultura, artes, educação e tecnologia, e o projeto foi criado com a finalidade de valorizar a diversidade territorial e cultural do DF e promover a produção artística local.

O público alvo da ação são artistas residentes do DF com mais de 18 anos, dispostos a desenvolver trabalhos artísticos que dialoguem com a tecnologia e a cultura local. Os artistas selecionados pelo projeto serão anunciados dia 15 de julho.