"O livro é um brinquedo, temos que brincar com ele", revela autor mirim

Davi Moura com seu livro "Conexão" na Bienal Internacional do Livro do Ceará - (crédito: Divulgação)

Com apenas 11 anos de idade, o escritor cearense Davi Moura lançará seu segundo livro Conexão, uma coletânea de 10 cordéis, na quarta-feira (11/6), durante a Feira do Livro de Brasília. A apresentação acontecerá às 16h. “Eu brinco desse universo da literatura”, revela o autor.

Quando foi perguntado se preferia brincar ou escrever, o jovem poeta respondeu: “Uai, mas não são a mesma coisa os dois? Eu brinco enquanto estou escrevendo, quando eu escrevo eu estou brincando”.

O cordelista começou a escrever muito jovem, aos 7 anos de idade. “Meu interesse pela leitura vem desde que eu me entendo por gente”. Aos nove, teve sua primeira obra Meu Mundo de Poesias publicada. “Eu percebi uma evolução desde que comecei a escrever porque no início eu escrevia só um trechinho, nada completo, umas quatro linhas no máximo. Agora eu já escrevo um cordel inteiro, estou muito feliz com isso”, reflete Davi

Moura já é membro número 1 da ala mirim da Academia Mundial de Letras da Humanidade e é integrante da Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova York e da Associação Cearense de Escritores. “Quando uma criança tem sua voz credibilizar ela transforma seu entorno. Eu só estou aqui porque muitas pessoas acreditaram em mim”, comenta o jovem.

O cordéis que compõem Conexão tratam de temáticas sociais, culturais e humanitárias, com um toque de sensibilidade e criatividade, característicos da idade do autor. O livro conecta memórias pessoais com pautas humanitárias da maneira envolvente que o cordel proporciona. Davi revela seu objetivo: “Eu quero que as crianças, principalmente da escola pública ocupem esses espaços, essa é a minha luta”.

Serviço

Lançamento do livro Conexão

Nesta quarta-feira (11/6) às 16h, na Feira do Livro – Complexo Cultural da República (ao lado da Biblioteca Nacional). Entrada gratuita. Evento livre para todos os públicos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel