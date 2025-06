Alexandre Frota retorna à Globo após 25 anos no Domingão com Huck - (crédito: Redes Sociais)

Alexandre Frota voltou à TV Globo neste domingo (8/6) para participar do programa “Domingão com Huck”, após 25 anos fora da emissora. Durante o programa, Luciano Huck leu uma carta escrita por Frota, na qual o ator relatou sua trajetória pessoal e pediu que sua história fosse contada para sua filha mais nova, Belinha, de 6 anos.

No programa, foram exibidas cenas da carreira de Frota em novelas como “Roque Santeiro”, “Sassaricando” e “Top Model”. Além disso, o ator participou da “Batalha do Lip Sync”, interpretando músicas de Blitz e Charlie Brown Jr, e venceu a disputa contra Eri Johnson.

A última participação de Alexandre Frota na Globo havia sido em 2000, na novela “Malhação”. O retorno marca sua volta à emissora depois de um longo período afastado.

Na carta, Frota mencionou os desafios enfrentados ao longo da vida e a importância de mostrar sua trajetória para a filha, com o objetivo de que ela possa se orgulhar do pai. O programa ainda exibiu uma mensagem enviada pelos filhos de Frota, Belinha e Enzo, que mandaram um recado ao pai durante a homenagem.

Leia a carta escrita na íntegra:

“Salve, Luciano. Vou te contar algo que talvez você entenda e ajude. Eu fui contratado da Globo por muitos anos. Desde as grandes novelas de sucesso, minha vida sempre foi de superação. Eu sempre abri meus caminhos na marra. Nunca esperei acontecer. Conheci muito cedo o sucesso e sem estar preparado para ele. Fui criado nas ruas, no assalto à casca-grossa de Vila Isabel e Tijuca, nas areias escaldantes de Copacabana.

Tenho hoje 61 anos e já passei por muita coisa de verdade. Sou um cara fiel aos amigos, sou parceiro, escapei das drogas e ajudo muita gente. De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, a minha vida tem sido muito intensa. Eu sofri muito, mas calado.

Eu sempre me virei e em 2006 me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso. Até que em 2010, aquele bad boy irreverente se rendeu a uma história de amor que mudaria a minha vida. Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de 3 anos, que eu adotei e consegui, como pai biológico, colocá-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos e um dos momentos mais difíceis foi explicar para ele quem eu sou e sobre os filmes que fiz.

Agora vou enfrentar uma nova batalha. Tenho a Belinha, de 6 anos, minha filha com a Fabi, e é aí que eu acho que você poderia me ajudar a dar orgulho para minha família e para minha filha e, de alguma forma, ter a minha história contada no seu programa. Poucas vezes você vai ter um personagem tão complexo quanto eu. Eu queria que a minha família, que a minha filha, tivessem muito orgulho de ver o pai sendo lembrado. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos. Eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode parecer um vídeo do ousado, mas eu gostaria muito que você me ajudasse nessa missão. Abraços, Alexandre Frota.”