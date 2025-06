Band pretende estrear novela inédita na faixa das manhãs em breve, diz colunista

A Band está movimentando algumas estratégias com o objetivo de fisgar o público da concorrência na faixa da manhã, e pretende fazer um investimento ousado com a transmissão de novelas nas primeiras horas do dia.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a emissora da família Saad pretende veicular uma trama inédita no horário matinal. Ainda não se sabe, porém, em qual faixa específica ocorrerá a exibição, tampouco o título a ser escolhido.

Todavia, a estratégia da Band é que a novela possa funcionar como um mecanismo de contraprogramação, cujo objetivo principal é alcançar um público que busca opções distintas das tradicionais revistas eletrônicas e jornais.

Mesmo que seja algo considerado arriscado para os dias atuais, a Band já havia testado a transmissão da novela portuguesa Olhos d’Água (2001), da TVI, tendo sido veiculada entre janeiro e outubro de 2004, na faixa das 8h30, e que antecedia o extinto programa Dia Dia.

Em tempo, o canal está em cartaz atualmente com Café com Aroma de Mulher, protagonizada por Laura Londoño e William Levy, e que é uma adaptação da obra homônima de 1994, ao qual sucedeu Beleza Fatal, novela da Max, no horário nobre.