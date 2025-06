Ana Paula Siebert quebra o silêncio sobre suposta crise com Roberto Justus após flagra com homens - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Paula Siebert usou suas redes sociais em meio aos novos boatos que surgiram sobre o seu casamento com Roberto Justus, e abriu o jogo sobre a possível separação do empresário.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada pelo assunto após ter surgido em uma foto cercada por diversos homens durante uma viajem feita pela Bahia.

"Não venham com essa uruca pra cima de mim. Ontem, só porque eu postei aquela foto com meus amigos bonitos, ficaram falando: ‘Vão anunciar a próxima separação’. Quem separou, eu desejo que volte para a família ficar junta. E a minha não vai [separar]. Então, bota essa uruca pra lá!", disparou Ana PAula Siebert, em interação com os seguidores. Sincera, a modelo ainda garantiu que Roberto Justus não se incomodou e ainda achou a situação engraçada, visto que estava acompanhada de amigos gays.

"Ele foi o primeiro a receber a foto e achou super engraçada!. Ele confia em mim, e todos os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos, e ainda assim os solteiros não namoram meninas. A maioria meus amigos! São gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo", disse ela.

Por fim, Ana Paula Siebert pediu respeito e o fim das especulações em torno do assunto com o marido. "Portanto, parem de criar caso onde não existe. Nem tudo na vida é sério, as pessoas gostam de dar risada, brincar… e nem todos são imaturos como a maioria do mundo. Sorte a minha meu marido não ser inseguro! Ele sabe bem o seu valor e é o mais brincalhão de todos", declarou a loira.