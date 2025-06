Como ex-marido influenciou discografia de Miley Cyrus

Por Laís Seguin

Em uma entrevista recente ao podcast Every Single Album, a cantora e compositora Miley Cyrus abriu o coração sobre como seu relacionamento com o ator Liam Hemsworth influenciou profundamente suas escolhas artísticas — inclusive na direção criativa de seus álbuns.

Ao relembrar momentos marcantes da carreira, Miley revelou que boa parte das decisões que tomou musicalmente foram, direta ou indiretamente, motivadas por seu desejo de manter o relacionamento com Hemsworth. “Quando eu e Liam nos separamos pela primeira vez, durante a era Bangerz, eu estava em uma fase provocativa e performática. Mais tarde, com Younger Now, adotei uma postura mais contida e inocente, como uma tentativa de preservar a harmonia em casa”, contou a artista.

O álbum Younger Now, lançado em 2017, marcou uma guinada sonora e estética na carreira de Miley, aproximando-se do country e do pop rock, em contraste com a ousadia da fase anterior. Na época, com 25 anos, ela buscava um reposicionamento na indústria e um novo olhar sobre si mesma. No entanto, ela reconhece hoje que a mudança também foi motivada por inseguranças pessoais. “Fiz esse álbum porque tinha medo de perder o Liam novamente. Achei que, se eu parecesse mais ‘certinha’, talvez ele não fosse embora de novo. Hoje vejo que eu não deveria ter feito isso por ele”, afirmou, em tom reflexivo.

Apesar das críticas que ela mesma fez ao disco posteriormente, Miley ainda guarda carinho por algumas faixas — em especial por Malibu, que se tornou o single principal do projeto. Segundo ela, a canção, escrita em um trajeto rumo às gravações do The Voice, surgiu de forma despretensiosa e tinha uma proposta mais acústica. Foi a gravadora RCA que sugeriu um tratamento mais pop para a música.

A artista ainda revelou que grande parte de suas composições têm Liam como inspiração, refletindo os altos e baixos do relacionamento entre os dois. A história do casal, que atravessou idas e vindas ao longo dos anos, se entrelaça com a trajetória musical de Miley — e se mantém viva nas entrelinhas de suas letras e na essência de sua discografia.

O forte desabafo de Miley Cyrus sobre uso de drogas

A cantora e compositora Miley Cyrus, atualmente com 32 anos, falou abertamente sobre um período conturbado de sua vida em que fazia uso de drogas e escondia isso até mesmo de sua contadora. Em entrevista concedida ao podcast Every Single Album na última sexta-feira (6), a artista compartilhou detalhes curiosos sobre como lidava com o vício e comemorou os anos de sobriedade que conquistou desde então.

Durante o bate-papo, Miley revelou que os gastos com medicamentos eram disfarçados em sua contabilidade como “roupas vintage” para que não levantassem suspeitas. “Esses remédios representavam um dos meus maiores gastos. Para evitar explicações, nós os registrávamos como peças de roupa antigas. A contadora recebia os cheques sem desconfiar”, contou a cantora.

Com o passar do tempo, no entanto, a profissional começou a questionar os valores expressivos atribuídos às tais “peças”. “Ela sempre me perguntava: ‘Onde está aquela camiseta vintage do John Lennon, de 15 mil dólares, que você comprou?’. E eu respondia algo como: ‘Está guardada. É muito delicada, temos que protegê-la bem’”, relembrou Miley, entre risos. “Naquele ano, comprei muita ‘roupa vintage’”, brincou.

A artista também refletiu sobre os desafios daquela fase e expressou gratidão por ter superado os excessos do passado. “Sinto muita felicidade por ter conseguido sair daquele lugar. Não recomendaria a ninguém seguir esse caminho, mas o fato de ter superado tudo isso me deixa extremamente orgulhosa”, afirmou.