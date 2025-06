Ananda Lewis, ex-VJ da MTV e ativista, morre aos 52 anos

Apresentadora, modelo e ativista, Ananda Lewis morreu nesta quarta-feira (11/6), aos 52 anos. O falecimento foi anunciado por sua irmã, Lakshmi Lewsi, em comunicado nas redes sociais nesta quinta (12/6). "Ela está livre e em Seus braços celestiais. Senhor, que a sua alma esteja em paz", escreveu Lakshmi em publicação no Facebook.

Embora a causa da morte de Ananda não tenha sido divulgada, ela enfrentava um câncer de mama diagnosticado em estágio avançado. Em 2024, Ananda havia compartilhado com os fãs que a doença havia evoluído para metástase – fase na qual o câncer se espalha para outras partes do corpo.

Em meio ao tratamento, foi dada a opção da retirada dos seios. No entanto, Ananda recusou a intervenção cirúrgica e optou por outra alternativa. "Meu plano era eliminar o excesso de toxinas do meu corpo. Eu sinto que meu corpo é inteligente, sei que isso é verdade. Nossos corpos são brilhantemente construídos. Decidi manter meu tumor e tentar expulsá-lo do meu corpo de uma maneira diferente", afirmou à CNN em outubro do ano passado.

A apresentadora também revelou que evitava realizar mamografias por medo de radiação, o que culminou na descoberta tardia da doença. Ao passar dos anos, ela defendeu publicamente a importância de exames preventivos: “Agora entendo que exames como a mamografia salvam vidas."

Foi em 1997 que Ananda ganhou notoriedade, quando assumiu o posto de VJ (video jockey) da MTV. A apresentadora trabalhou em programas como Total Request Live e Hot Zone. Após deixar a MTV em 2001, ela começou seu próprio talk show, o The Ananda Lewis Show, que durou apenas uma temporada.

O perfil oficial da MTV no Instagram comentou a morte da ex-funcionária: "Lamentamos o falecimento da querida VJ da MTV Ananda Lewis. Com suas apresentações e entrevistas, Ananda ajudou a criar uma geração de fãs de música. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos.”

Fora do meio do entretenimento, Ananda dedicou-se a causas sociais, lutava em prol do empoderamento feminino e participava de projetos voltados para a saúde. Ela deixa um filho adolescente, fruto do relacionamento com o artista gráfico Harry Smith.