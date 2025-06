O que se sabe sobre o novo jogo da Capcom, Resident Evil: Requiem

Anunciado na última sexta-feira (6/6) durante o principal evento da Summer Game Fest 2025, Resident Evil: Requiem, o nono jogo da franquia de zumbis da Capcom, trouxe um trailer que já plantou vários mistérios na mente dos fãs mais fortes da antologia de games.

Confira o trailer:

História

O ambiente clássico de mansão assombrada vai estar presente no novo título (foto: Divulgação/Capcom)

O trailer traz a agente Grace Ashcroft sendo requisitada para uma missão especial onde terá que encarar seu passado traumatizante e a perda de sua mãe. Grace é filha de Alyssa Ashcroft, uma das protagonistas de um título anterior da franquia, Resident Evil: Outbreak.

A prévia ainda mostra que sua investigação vai levar Grace até as ruínas de Racoon City, cidade que aparece e é cenário principal, tanto em Resident Evil 2, quanto em Resident Evil 3. Ao fim do terceiro jogo, a cidade é explodida para tentar parar o vírus zumbi. Após passar por vários locais do mundo, a Capcom retorna a Racoon City para uma última visita ao pesadelo de Resident Evil, o que eles deixaram evidente no slogan da campanha do jogo “Repouso para os mortos. Pesadelo para os vivos”.

Para diferentes estilos

Retornar a Raccon City vai trazer memórias aos jogadores. (foto: Divulgação/Capcom)

Os últimos jogos numerados da série de Resident Evil, 7 e 8, que conta a história de Ethan Winters, tiverem uma jogabilidade reimaginada para serem experienciados em primeira pessoa, com o jogador na pele do protagonista encarando todos os horrores que a Capcom tinha produzido. Enquanto isso, um outro fronte de jogos ligado ao legado da franquia estava sendo lançado em paralelo, com os remakes de Resident Evil respeitando a câmera no ombro dos títulos mais antigos.

Surgiu então uma dúvida entre jogadores em qual estilo Requiem utilizaria, já que os remakes também foram um sucesso, com Resident Evil 4 Remake vendendo mais de 10 milhões de unidades até o início deste ano. Isso só botou mais lenha na fogueira para os fãs questionarem se o jogo teria uma câmera em 1º pessoa ou em 3º pessoa? Bom, parece que a dúvida foi respondida.

Leia mais: Prêmio eSports Brasil 2025 terá novas categorias e temática futurista

Após um vazamento do XboxEra, novas imagens confirmaram que o novo Resident Evil terá ambas jogabilidades, tanto em 1º pessoa como em 3º pessoa, permitindo ao jogador personalizar sua experiência como preferir no jogo final.

Vai dar medo

O novo perseguidor será tão aterrorizante quanto Mr.X e tão inteligente quanto o Xenomorfo de Alien: Isolation. (foto: Divulgação/Capcom)

Mais uma vez o novo título promete trazer um novo perseguidor para aterrorizar o jogador durante a campanha principal. Em Resident Evil 7: Biohazard, esse papel era do patriarca da família Baker, Jack Baker que ia atrás do jogador incansavelmente para assustar o jogador por aí, em Resident Evil: Village, era o papel de Lady Dimitrescu e suas filhas, que perseguiram Ethan pela mansão.

Em Requiem, não será diferente, um novo perseguidor será introduzido e segundo o Xbox Wire que participou de uma jogatina de 30 minutos antecipada do jogo, o novo monstro é similar ao nível de inteligência do Xenomorfo em Alien: Isolation, com a máquina se adaptando ao jogador e até podendo desligar as luzes do ambiente para desaparecer na escuridão.

“É uma criatura monstruosa, de olhos esbugalhados, que talvez já tenha sido uma das enfermeiras que trabalhavam nesse setor — tão alta que precisa se curvar para passar pelas portas. E é aqui que a demo muda de tom. A analogia mais próxima na série é claramente o Mr. X — uma ameaça que persegue o jogador, impossível de matar, só de sobreviver. Você vai precisar usar todos os locais que descobriu para se esconder e confundir a criatura, avançando com cautela até seu próximo objetivo.

Mas há ideias sendo tiradas de outras fontes também. A apresentação repetitiva e assustadoramente mundana da ala hospitalar remete ao traumático P.T., de Hideo Kojima, e há um toque de Alien: Isolation na forma como você nunca tem certeza do quanto a criatura realmente sabe. Ela fareja o ar enquanto procura por você, destrói esconderijos que você poderia ter usado antes e consegue se puxar para dentro de buracos no teto, deixando você apavorado com a possibilidade de que ela apareça em outro lugar completamente diferente enquanto explora.”

Alguns jogadores apontaram que talvez o monstro tenha uma fraqueza, com um deles relatando que quebrou uma garrafa no ambiente e o monstro recuou por conta do som. Não existe ainda confirmação se o novo perseguidor realmente tem alguma fragilidade.

Dois Protagonistas

Leon S. Kennedy pode estar de volta ao papel de protagonista. (foto: Divulgação/Capcom)

Por fim, um forte rumor tomou a internet de que um dos clássicos protagonistas da franquia retornaria e o famoso insider, AestheticGamer, afirmou através do seu X, que Leon S. Kennedy será o segundo protagonista de Requiem e que terá mais destaque do que Grace no produto final.

“Vou dizer uma coisa antes da minha análise do trailer: Leon é o personagem principal de RE9. Você não o verá por um tempo (embora ele esteja no trailer), mas na versão final você jogará muito mais com ele do que com Grace. Isso se tornará mais óbvio à medida que o marketing avança.”

A Capcom ainda não confirmou o rumor se existe um segundo protagonista ou mesmo se Leon estará em Resident Evil 9.

Resident Evil: Requiem chega em 27 de fevereiro de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.