Nintendo Switch 2 vendeu 3,5 milhões de unidades em 4 dias de lançamento

O Nintendo Switch 2 foi oficialmente lançado na última quinta-feira (5/6) e as vendas parecem ter sido um sucesso. Em uma nota oficial, a Nintendo comemorou os negócios do novo videogame, porque em apenas 4 dias de lançamento, o Switch vendeu mais de 3.5 milhões de unidades. Registrando o console com mais unidades vendidas em menos tempo na história da Nintendo.

O portal Polygon até destacou em números que por uma pequena margem, as vendas do Nintendo Switch 2 podem ter sido o maior lançamento de consoles do mundo dos videogames. O PlayStation 5 enviou cerca de 4.5 milhões de consoles em suas primeiras sete semanas, enquanto o PlayStation 4 vendeu 2.1 milhões de unidades em pouco mais de duas semanas de seu lançamento, e o primeiro Nintendo Switch vendeu cerca de 2.74 milhões em seu primeiro mês de lançamento.

“Fãs ao redor do mundo estão mostrando seu entusiasmo pelo Nintendo Switch 2 como um jeito melhorado de jogar em casa e fora dela”, declarou o presidente da Nintendo da América e chefe de operações, Doug Bowser. “Estamos gratos por essa resposta e felizes em ver a diversão que eles já estão tendo com o Nintendo Switch 2, enquanto eles exploram novas ferramentas e jogos que unem seus amigos e família de novas maneiras”.

A previsão é que o console venda 15 milhões de unidades durante este ano. O benefício do Nintendo Switch 2, assim como do antecessor, é de que ele atende dois públicos distintos dentro do mercado de consoles: tanto os interessados em consoles de mesa, quanto os fãs de videogames portáteis.

Preço no Brasil

No mercado internacional, o Nintendo Switch rivaliza com PlayStation como segunda plataforma mais cara entre os consoles. Considerando que a versão digital, sem leitor de disco, do PlayStation 5 custa US$ 499, o Switch 2, inicialmente vai contar com duas versões, uma delas com o console base apenas e a outra com o console e o novo Mario Kart World, com elas custando, respectivamente, US$ 449 e US$ 499. Enquanto a versão mais poderosa dessa geração do Xbox, o Series X, está pouco mais de 50 dólares a mais que o console da Sony e da Nintendo, saindo por US$ 549.

No Brasil, o console da Sony, na versão digital que acompanha até dois jogos, pode ser adquirido por R$ 3.254,07, o Nintendo Switch teve um preço de mercado sugerido parecido com o PlayStation 5, R$ 4.499. E a versão com Mario Kart World sairia por R$ 4.799. O que mantém ele no ranking de segundo mais caro, com o Xbox Series X saindo por R$ 4.839 no Brasil.