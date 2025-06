Flávio Venturini lança duetos com Djavan e Guilherme Arantes

Flávio Venturini lançará mais duas faixas do álbum Flávio Venturini — Minha História nesta sexta-feira (13/6). As canções são regravações de antigos sucessos da música brasileira. Faltando um pedaço, com Djavan, é um dos clássicos do cantor e compositor alagoano. A nova versão tem arranjo de orquestra de Torcuato Mariano.

A segunda faixa é Nascente, com Guilherme Arantes. Ambos vieram de bandas de rock progressivo: Flávio, do Terço; Guilherme, do Moto Perpétuo. Os dois, inclusive, já fizeram shows juntos. A canção escolhida como novo single foi a porta de entrada de Venturini no Clube da Esquina.

Flávio Venturini — Minha História é o primeiro álbum do cantor e tecladista desde 2020, quando lançou Paisagens Sonoras. O trabalho mais recente de Venturini é a música Todo Azul do Mar, colaboração com Gabi Melim, também presente no álbum.