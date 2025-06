Catia Fonseca revela motivo de saída da Band em transmissão ao vivo

Após anúncio da saída da Band, a apresentadora Catia Fonseca, que comandava o Melhor da Tarde há sete anos, revelou detalhes do fim do ciclo na emissora em transmissão no YouTube. Na live, transmitida na quarta-feira (11/6), a apresentadora respondeu às perguntas dos fãs e apontou novos rumos para a carreira.

Sem revelar detalhes da quebra de contrato, Catia comentou que um dos principais motivos foi a falta de estrutura fornecida pela emissora. “Eu tinha no passado e depois deixei de ter, e essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer, foi isso que me fez buscar outros caminhos para minha vida”, explicou. “E o restante disso, eu sei, eles sabem e para mim isso basta”. Ela também afirmou que não vai dar mais detalhes por questões contratuais.

A questão apontada por Catia foi indiretamente abordada pela Band em um comunicado antes da transmissão da live. Em nota, a emissora apontou: "A Band lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira (11). Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde com novos quadros e atrações, que serão anunciados em breve".

Durante a transmissão, a apresentadora afirmou que não tem outras emissoras em vista e pretende se dedicar aos canais dela na internet. Catia elogiou outras apresentadoras que decidiram mudar os rumos da carreira, como Regina Volpato, Regiane Tápias e Fátima Bernardes. “Quando cada uma dessas mulheres em fases diferentes da vida, decidiram mudar o rumo da sua vida, eu olhei e falei ‘cara, mas isso é muito bom’”, comenta. “E quando chegou um momento que falei que estava na hora de buscar novos caminhos, eu comecei a entender cada uma dessas grandes apresentadoras”.





“Independente do que eu faça, eu penso muito primeiro em mim, isso foi uma coisa que aprendi a fazer, porque antes eu pensava em todo mundo primeiro e não só em mim”, revela. Catia aproveitou a live para falar sobre os novos planos de investir no canal, ideias de conteúdo e planos de viagens. Para ela, a escolha tem a ver com os desejos e as prioridades da nova fase da vida.