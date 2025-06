Nova edição do Festival Ao Desapego ocorre neste sábado (14/6)

Neste sábado (14/6), das 10h às 18h, ocorrerá na Galeria dos Estados a nova edição do Ao Desapego — Festival de Moda, Arte e Design Circular. O tema escolhido para essa edição do evento foi Um Mergulho no Maximalismo Tropical Brasileiro. A entrada para o evento é gratuita.

O evento terá programação com brechós, música, workshops e gastronomia, e tem o objetivo de celebrar a criatividade e incentivar o consumo consciente. Estarão presentes mais de 80 expositores e a programação de DJs apresenta quatro destaques.

O tema Um mergulho no Maximalismo Tropical Brasileito traz como proposta a celebração da estética tropical vibrante e colorida. Os destaques são peças vintage e autênticas, que valorizam cores e estampas, e exaltam a criatividade e a cultura brasileira.

Além dos brechós e pequenos empreendedores, o Festival contará com a presença de DJs, apresentações culturais, workshops, palestras, espaço infantil e área gastronômica. Das 10h às 17h serão ministradas, pela Escola de Modelagem, Corte e Costura Vestida de Sonhos, oficinas de costura e bordado. Às 13h30 acontecerá a roda de conversa A criatividade da moda de rua do DF, mediada por Patrícia Mazzoni.

Às 15h, o evento receberá a palestra Do Brechó à Passarela: O Upcycling como Linguagem de Moda, com a fundadora da Vestida de Sonhos, Priscila Azevedo. Logo após, às 16h15, o público poderá assistir a um desfile de peças produzidas com reaproveitamento de materiais, conduzido também por Priscila.

Serviço

Ao Desapego — Festival de Moda, Arte e Design Circular

Neste sábado (14/6), das 10h às 18h, nos Viadutos da Galeria dos Estados (Plano Piloto). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.