Projeto cultural ‘Expertise’ lança podcast sobre a memória cultural do DF

Preservar a memória cultural da cidade a partir de diálogos com artistas, pesquisadores e produtores foi o que motivou a retomada, em Brasília, do Expertise, programa de rádio agora no formato podcast. O historiador José Otávio Nogueira Guimarães inaugurou, na última segunda-feira (9/6), a série de entrevistas relacionadas à área cultural mediadas pela artista Sheila Campos.

Os profissionais selecionados pelo programa atendem ao objetivo de “resgatar a função pedagógica dos meios de comunicação”, diz Sheila. Segundo ela, foram mapeadas referências de diferentes áreas para representar a diversidade cultural do DF. “Foi crucial dar relevo a quem há décadas contribui para os seus campos, preserva essas trajetórias e registra passos para as novas gerações”, completa a apresentadora do podcast.

Nos meses de junho e julho, os episódios serão lançados a cada semana. Os próximos convidados serão Luciana Lara (dança contemporânea), o Circo Teatro Udigrudi, a pesquisadora Elizângela Carrijo (história do teatro do DF), Humberto Pedrancini (teatro), Rita de Almeida Castro (teatro e performance), Lenora Lobo (dança), e a Cia de Comédia Os Melhores do Mundo.

Patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e transmitido na Rádio Cultura FM de Brasília e na TV Comunitária de Brasília, o projeto Expertise, criado há dez anos, se adapta às novas possibilidades para ampliar o público. “Hoje, o formato que tem interesse de ouvintes e espectadores é o do podcast, por acompanhar a agilidade do mundo digital”, explica Sheila. Os episódios podem ser acessados por meio deste link.

