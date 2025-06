BGS 2025: PlayStation The Concert chega ao Brasil em outubro

O PlayStation The Concert, apresentação harmônica que reúne os maiores sucessos das trilhas sonoras dos exclusivos da Sony, chega no Brasil neste ano, o concerto vai ser no palco da Brasil Game Show 2025. Os fãs da PlayStation terão a oportunidade de vivenciar, pela primeira vez na América Latina, um concerto que celebra as trilhas sonoras mais memoráveis do universo dos games. Com duas apresentações BGS, o espetáculo acontece nos dias 11 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

As apresentações fazem parte da turnê global, que teve sua estreia mundial em abril deste ano, em Dublin, na Irlanda. Combinando performances dinâmicas com visuais de ponta e produção imersiva, oferecendo aos fãs uma poderosa experiência.

Os fãs vão poder curtir as melodias orquestradas presentes em God of War, as harmonias tensas de The Last of Us e os sons arrebatadores de Ghost of Tsushima. Com a música reimaginada para o palco em colaboração com os compositores originais dos jogos: Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Bear McCreary (God of War), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) e Joris de Man (Horizon), o concerto entrega as aclamadas trilhas sonoras com profundidade e imersão.

O concerto conta com uma orquestra de câmara composta por 15 solistas, cada um oferecendo suas performances em seus instrumentos. O evento conta com projeções LED avançadas, som surround e visuais em várias camadas, o público pode mergulhar nos universos de jogos mais icônicos do PlayStation. A integração perfeita de tecnologia e arte garante que cada nota e cada momento ressoe com os fãs.

Para assistir ao espetáculo no Brasil, basta adquirir o ingresso de entrada da Brasil Game Show para o dia 11 ou 12 de outubro, datas em que o espetáculo acontece.

Para ver o trailer de PlayStation The Concert, acesse a página oficial da PlayStation no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RMIueGVkN4w

Para conferir as datas da turnê de PlayStation The Concert ao redor do mundo, visite https://www.playstation.com/pt-br/theconcert/