Atriz de ‘A Viagem’ largou TV após sofrer queimaduras em gravação de novela

Cibele Larrama, de 52 anos, marcou presença em diversas novelas dos anos 1990 e conquistou o público com papéis memoráveis. Sua estreia na televisão aconteceu em 1992, em um pequeno papel na minissérie As Noivas de Copacabana. Logo depois, participou de Você Decide e interpretou Luzia em Mulheres de Areia, personagem que abalou o casamento de Alaor (Humberto Martins) e Malu (Vivianne Pasmanter). No ano seguinte, brilhou em A Viagem como a dedicada babá Maria, que cuidava de Patty, filha de Diná (Christiane Torloni) e Téo (Maurício Mattar).

Ainda em sua trajetória de sucesso, Cibele se destacou em Pérola Negra (1998), no SBT, como a vilã Malvina. Posteriormente, voltou à Globo e integrou o elenco de produções como Cobras & Lagartos (2006), Sete Pecados (2007-2008) e Beleza Pura (2008), consolidando sua carreira com personagens de grande apelo junto ao público.

No entanto, em 2012, um grave acidente durante as gravações da minissérie Rei Davi, na Record, mudou o rumo de sua carreira. Enquanto interpretava a bruxa Allat, uma explosão ocorreu no estúdio Recnov, causando queimaduras em seus ombros e cabelos. Felizmente, seu rosto foi parcialmente protegido pela maquiagem da personagem, que incluía uma cicatriz cenográfica. Mesmo assim, Cibele precisou de atendimento médico e passou por uma cirurgia plástica nas costas para tratar as marcas deixadas pelo acidente.

Desde então, a atriz fez apenas uma breve participação na série Milagres de Jesus (2014) e tem se mantido longe das novelas. Atualmente, interage com os fãs através de suas redes sociais, onde relembra momentos de sua carreira e compartilha a rotina com os filhos Zyan e Kyan, frutos de seu casamento com o ator Manitou Felipe, com quem foi casada de 1998 a 2012.

