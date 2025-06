Móveis Coloniais de Acaju se apresenta em festival em Belém

A banda brasiliense de pop/rock Móveis Coloniais de Acaju fará parte da programação do festival Se Rasgum, que ocorre no dia 6 de setembro em Belém (PA). Em abril de 2025, a banda retornou de um hiato de 8 anos.

O festival Se Rasgum é o mais longevo da região amazônica, completando 20 anos este ano. Além da Móveis, apresentações de Teenage Fanclub, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Suraras do Tapajós & Lia Sophia e Valesca Popozuda já foram confirmadas.

A 1ª Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal (Alma), será realziada nos três dias que precedem o festival. Com entrada gratuita, a conferência tem como objetivo agregar com discussões relacionadas aos temas abordados na COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em novembro, em Belém.

Serviço

Festival Se Rasgum

Dia 6 de setembro, no Estacionamento Belém Porto Futuro. Ingressos: a partir de R$ 90, pelo link.

ALMA- 1ª Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal

De 3 a 5 de setembro. Entrada gratuita.