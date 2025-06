CLDF aprova projeto de concessão de terreno para Fundação Athos Bulcão

12/06/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Fundação Athos Bulcão entrevista com Márcia Zarur na Igrejinha. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O projeto de concessão de uso de terreno público para a construção da sede da Fundação Athos Bulcão foi aprovado nesta terça-feira (17/6) pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Agora, o processo segue para a redação final e é esperado que o governador Ibaneis Rocha sancione o projeto em 2 de julho, aniversário de Athos Bulcão.

O terreno concedido fica localizado no Setor de Divulgação Cultural (SDC), entre o Clube do Choro e a Torre de TV, e tem 1.125 metros quadrados. Depois de sanção, a Fundação passará à fase de captação de recursos para a construção do prédio.

Antes de morrer, o arquiteto João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, deixou um pré-projeto para o edifício. O desenho ainda passará pela fase de detalhamento e adaptação para as normas de acessibilidade e segurança atuais.