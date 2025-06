Netflix anuncia estreia do filme 'A House of Dynamite' para outubro

A Netflix anunciou a estreia do longa A House of Dynamite, dirigido por Kathryn Bigelow. Ainda sem data de estreia confirmada nos cinemas, o filme chega à plataforma no dia 24 de outubro.

A trama começa com o lançamento de um míssil não identificado contra os Estados Unidos. O ataque provoca uma corrida contra o tempo para descobrir a autoria e definir a resposta adequada. O roteiro é de Noah Oppenheim, que trabalho em filmes como Maze Runner: Correr ou Morrer e A Série Divergente: Convergente.



A House of Dynamite é estrelado por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. Este é o primeiro trabalho de Bigelow desde Detroit em Rebelião, lançado em 2017.