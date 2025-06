MC Mirella revela rejeição da família por conteúdo adulto: "É difícil"

MC Mirella faz o maior sucesso além das músicas, como também pela produção de conteúdo adulto. A cantora e influenciadora digital, no entanto, confessou que sua família "tem dificuldade" em aceitar seus trabalhos para maiores de 18 anos.

Em entrevista ao podcast PodDelas, a ex-participante de A Fazenda 12 explicou que iniciou a venda de conteúdo adulto como um "teste" e enxergou uma oportunidade de faturar muito dinheiro. "Fiz um teste, lancei um vídeo, bombou e falei: ‘cara, eu vou construir meu patrimônio agora, construir tudo que eu quero'", declarou.

"É difícil"

MC Mirella, então, afirmou que sua família ainda é resistente quanto em relação ao assunto, mas não a impede de continuar nas plataformas adultas. "É difícil para minha família aceitar o conteúdo adulto, mas, para mim, eu sou muito fod*-se, penso em mim, faço as coisas de caso pensado, e isso [entretenimento adulto], é uma forma de conseguir expandir tudo que eu quero, ter meu patrimônio, é uma oportunidade que eu tenho", disse.

Apesar do sucesso, a esposa de Dynho Alves negou que seja desrespeitada pela venda dos vídeos íntimos. "Rotulam muito, mas onde vou as pessoas me respeitam, não me destratam. É um trabalho e eu não prejudico ninguém", pontuou ela.

