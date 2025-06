O significado de ‘Manchild’ para Sabrina Carpenter

A cantora e compositora Sabrina Carpenter, 26, está oficialmente em uma nova fase artística. Após o sucesso do álbum Short n’ Sweet, ela retorna com o provocativo single Manchild e anuncia seu próximo trabalho de estúdio, Man’s Best Friend, previsto para 29 de agosto.

Em entrevista recente à Rolling Stone americana, Sabrina foi direta ao comentar o significado por trás da faixa recém-lançada. Questionada sobre o tema central de Manchild, respondeu com brevidade e certa ironia: “É sobre seu pai”.

A artista, que tem se consolidado como uma das vozes mais interessantes do pop atual, também abordou os comentários a respeito da frequência de seus lançamentos. Em um momento reflexivo, defendeu a intensidade criativa do novo disco: “Sem querer ser dramática, mas o que posso fazer enquanto minhas pernas ainda funcionam? Estou ágil, vamos usar isso. Meu cérebro está afiado, vamos escrever. Tento não ficar triste com o fato de que nada dura para sempre, mas genuinamente, é um momento tão bonito agora. Quero absorver tudo e continuar criando coisas enquanto me sinto assim.”

Carpenter também evocou nomes clássicos da música ao justificar a decisão de lançar um novo projeto em tão pouco tempo. “De Dolly Parton a Linda Ronstadt, elas lançavam álbuns de 10 músicas todo ano… Eu penso ‘Quando paramos de fazer isso?’ Compositores escrevem, eles fazem música e lançam música. Eu entendo a beleza de desaparecer. Meus dois últimos álbuns levaram dois anos e meio para fazer e eles precisaram desse tempo. Eu acho que cada projeto é diferente. Você só precisa sentir que é o momento certo.”

Jack Antonoff, parceiro de longa data de Sabrina e produtor também de Short n’ Sweet, revelou que Manchild é sua colaboração favorita com a cantora até agora. Sobre o álbum, ele insinuou que há muito mais por vir: “As coisas que fizemos no último álbum — coisas que as pessoas realmente amaram — foram apenas o começo de onde queríamos chegar. É tipo, ‘Ah, você gostou? Bem, espere só.'”

Sabrina Carpenter nega que se inspira em “Lolita” após polêmica

Sabrina Carpenter se viu, mais uma vez, no centro de uma polêmica desta vez, por uma imagem.

A cantora e atriz norte-americana, que vive fase intensa de visibilidade artística e midiática, precisou vir a público esclarecer que não há, segundo ela, qualquer inspiração no filme “Lolita” em uma recente sessão de fotos para a revista W.

O ruído começou quando um usuário do TikTok apontou semelhanças visuais entre uma das fotos de Sabrina em que ela aparece deitada de bruços, molhada por um aspersor de jardim e uma cena do longa-metragem lançado em 1997, estrelado por Dominique Swain.

A imagem rapidamente viralizou, provocando acusações de que o ensaio flertava com o imaginário estético de uma obra que há décadas é alvo de críticas severas por supostamente romantizar a pedofilia.

Sabrina, direta, negou qualquer ligação: “Nunca assisti a esse filme. Ele nunca esteve entre minhas referências e nunca estaria.”

O posicionamento foi publicado em resposta aos comentários nas redes sociais.

Apesar da negativa, a comparação visual permanece evidente para parte do público, o que reacendeu o debate sobre limites criativos, responsabilidade estética e o quanto artistas devem se posicionar sobre o trabalho de suas equipes neste caso, a fotógrafa nova-iorquina Zoë Ghertner, conhecida por retratar mulheres com naturalidade e força, pode ter feito a referência sem o envolvimento direto da cantora.