Morre Anne Burrell, chef e apresentadora, aos 55 anos

A chef Anne Burrell, conhecida pela participação em programas culinários, como o reality A Batalha dos Piores Cozinheiros, morreu aos 55 anos, em Nova York. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Anne era uma esposa amada, irmã, filha, madrasta e amiga, seu sorriso iluminava todo cômodo que ela entrava. A luz de Anne irradiava muito além daqueles que ela conhecia, tocando milhões ao redor do mundo. Embora ela não esteja mais conosco, seu calor, espírito e amor incondicional permanecem eternos", disse a família de Anne Burrell em um comunicado.

Anne também era famosa pelo programa Segredos de uma Chef. Ela ainda lançou livros sobre culinária como Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower e Cook Like a Rock Star. O juiz do Iron Chef, Billy Harris, lamentou a morte da cozinheira e amiga em post nas redes sociais.

Com informações da Agência Estado*

