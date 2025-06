Paulo Miklos revela término de casamento com Renata Galvão

Paulo Miklos, de 66 anos, comunicou o término do casamento com a produtora Renata Galvão, de 47 anos, após 10 anos juntos. O ex-vocalista dos Titãs revelou que a separação aconteceu há 9 meses e que está "cuidando do coração".

"Gostaria de dividir com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho que estou separado. Meu casamento com Renata Galvão terminou em setembro do ano passado. Tenho reorganizado minha vida e cuidando do coração. Conto com o amor de vocês", escreveu ele pelas redes sociais.

Paulo Miklos e Renata Galvão iniciaram o relacionamento em 2014. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia civil realizada em novembro de 2019 em São Paulo.