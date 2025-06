Filme que conta a história do cantor Bruce Springsteen ganha trailer

Cena do filme "Sprigsteen: Salve-me do Desconhecido" - (crédito: Divulgação)

A produção Springsteen: salve-me do desconhecido, longa-metragem que conta a história do cantor Bruce Springsteen, teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (18/6). A história dará enfoque à vida do cantor durante a década de 1980 e à produção do disco Nebraska, marco na carreira de Springsteen.

O elenco do filme tem como estrela Jeremy Allen White, que interpretará Bruce Springsteen. O ator é conhecido pelo papel na série O Urso. Além de White, o elenco é composto por Stephen Graham, de Adolescência, que interpretará o pai do cantor; Paul Walter Hauser, de Black Bird, que interpretará Mike Batlan, técnico de guitarras; e Jeremy Strong, de Succession, que interpretará o agente de Bruce.

A obra é uma adaptação do livro Deliver me from nowhere, que foi lançado em 2023 e escrito por Warren Zanes. A direção do longa-metragem foi realizada por Scott Cooper. A estreia do filme no Brasil ocorrerá no dia 30 de outubro. Confira o trailer pelo YouTube.