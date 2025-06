Barões da Pisadinha celebram São João com agenda lotada e novo projeto

Aproveitando o mês junino, os Barões da Pisadinha, dupla conhecida por popularizar a pisadinha, derivada do forró, por todo o país, lançam o DVD Forró e Desmantelo, que tem sua primeira música lançada em meio às comemorações de São João. Além do lançamento, a dupla tem percorrido o Nordeste do país para tocar em grandes eventos de são-joão e trazer o forró para a festa.

Com shows no Piauí, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Sergipe, os Barões da Pisadinha irão fazer 19 apresentações até 29 de junho nas celebrações de São João espalhadas pelo Nordeste. Antes do single Camila ser lançado, primeira música disponível de Forró e Desmantelo, a dupla lançou o álbum Esquenta São João, que com 50 faixas, preparava o público para o que se pode esperar dos shows.

Ao Correio, Felipe e Rodrigo Barão falaram sobre as ideias por trás do projeto que retoma a pisadinha, a importância do São João para a dupla, a escolha de Camila como single e a relação dos Barões com Brasília.