Por onde anda o ator Luka Ribeiro, um dos sex symbols dos anos 1990 e 2000

Há três décadas, um jovem da Zona Norte do Rio de Janeiro conquistava seu espaço na televisão e se tornava um dos galãs mais amados de sua geração. Hoje, Luka Ribeiro celebra 30 anos de carreira com a mesma paixão pelo ofício que o levou ao estrelato. Em cartaz com uma participação na reprise de História de amor (TV Globo, 1995), sua primeira novela na emissora, o ator conversou sobre trajetória, desafios e o recente trabalho no filme Vitória, ao lado de Fernanda Montenegro, que chega ao Globoplay neste mês.

Luka Ribeiro explodiu na cena nacional como Zulu, um dos protagonistas jovens da novela Meu bem querer (1998-99), papel que ele considera um marco. "Foi a realização de um sonho, depois de muita batalha, estudo e preparo. Sai de um jovem da Zona Norte carioca para um dos principais galãs do final dos anos 1990", relembra.

Luka Ribeiro, galã nos anos 1990 e 2000 (foto: Divulgação)

Desde então, sua carreira seguiu em ascensão, com participações em produções de peso como Ciranda de pedra, Cheias de charme, Pega pega (Globo), Chamas da vida e Jesus (Record), além de marcantes passagens pelo SBT, como em Chiquititas e Pequena Travessa, onde viveu o Samurai. "O primeiro vilão a gente não esquece", brinca.

Mas um dos momentos mais especiais de sua trajetória recente foi atuar ao lado de Fernanda Montenegro no filme Vitória, disponível no Globoplay desde 19 de junho. "Sei que é clichê, mas foi a realização de um sonho contracenar com a maior atriz do Brasil, na minha opinião. Minhas cenas foram com ela, e me sinto muito grato", revela. O longa tem rendido reconhecimento ao ator, que conta ter recebido "um assédio bacana na rua" desde o lançamento.

Desafios, maturidade e a arte de se reinventar

Aos 54 anos, Luka fala abertamente sobre os desafios de envelhecer em uma indústria que, muitas vezes, prioriza a juventude. "Surgi no auge da minha juventude, com personagens que tinham um viés na beleza e no corpo. Hoje, preciso mostrar ao mercado que sou um cara maduro, não mais aquele garotão sem camisa de antes", reflete.

Além da transição para papéis mais sérios, ele também precisou se adaptar à era das redes sociais. "A chegada dos likes, seguidores e influencers foi um desafio. Sigo aprendendo e vencendo dia a dia", diz. Nas plataformas digitais, ele busca uma conexão autêntica com o público: "Posto sobre meu trabalho e vida, criando uma relação real com as pessoas".

Sobre diversidade na mídia, Luka defende mais espaço para a geração dos anos 1990 e 2000 que ainda está em plena atividade. "Acho que deveriam olhar com mais interesse para essa turma, que tem muito gás ainda", opina.

Nostalgia, conselhos para novos atores e planos futuros

Questionado se sente saudades da juventude, Luka admite: "Sou nostálgico. Acho uma época mágica. Porém, lido relativamente bem com o envelhecimento. A ideia é envelhecer da melhor maneira possível, sem loucuras para se manter jovem".

Aos novos talentos, o conselho é claro: "Não se preocupem só com a aparência. O tempo passa, a beleza diminui, mas o que fica é um trabalho consistente. Estudem e se aperfeiçoem sempre!"

Sobre o futuro, Luka planeja continuar diversificando. "A carreira só evolui quando conseguimos variar personagens e trabalhos", afirma. Ele adianta que busca um bom texto para o teatro ainda este ano e deseja "comemorar muitos outros anos de carreira, com bons projetos".

Entrevista com Luka Ribeiro

Você está celebrando 30 anos de carreira e tem uma trajetória incrível na televisão e no cinema. Qual é o momento mais marcante da sua carreira até agora?

Tenho alguns grandes momentos na carreira nesses 30 anos, alguns merecem mais destaque, como o Zulu de Meu bem querer, o primeiro grande personagem na televisão, o Samurai de Pequena travessa, o primeiro vilão a gente não esquece. No cinema o Túlio, em Heleno, ao lado do Rodrigo Santoro. Mais recente o Shabaka em Jesus.

Você surgiu para o grande público com a novela Meu bem querer e se tornou um dos galãs mais populares da época. Como foi a experiência de trabalhar nessa novela?

Foi uma experiência fantástica, a realização de um sonho, depois de muita batalha, estudo e preparo. Fui um dos protagonistas jovens da novela e isso mudou a minha vida para sempre. Sai de um jovem da zona norte carioca para um dos principais galãs do final dos anos 90.

Você mencionou que se considera um sobrevivente em uma carreira com tantas transformações e mudanças. Quais são os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você os superou?

Os desafios são muitos, principalmente na última década. Surgi no auge da juventude e inicio da vida adulta, personagens que tinha um viés na beleza, juventude e corpo, hoje na casa dos 50 anos tenho sempre que mostrar para o mercado que sou um cara maduro, e não mais aquele garotão sem camisa de antes. O mercado precisa te enxergar dessa forma atual. Outro desafio foi a chegada das redes sociais, likes, seguidores, influencers, se adaptar a esse novo público e demanda. Sigo aprendendo e vencendo ainda dia a dia.

Como você utiliza as redes sociais para se conectar com o público?

Sigo aprendendo e crescendo de forma orgânica e real. Procuro postar e falar coisas sobre meu trabalho e vida, assim vou criando uma conexão com meu público e novas pessoas.

Qual é a sua opinião sobre a representação e a diversidade na mídia e como você acha que podemos melhorar nesse sentido?

Acho que essa diversidade importante, várias mídias, plataformas e espaços para mostrar o trabalho e ter oportunidades. Acho que para melhorar deveriam voltar a olhar de forma mais interessada para a geração 90 e 2000 que ainda está aí em atividade com todo gás.

Você tem trabalhado em diversas emissoras e projetos ao longo da sua carreira. Qual é o seu próximo projeto e como você escolhe os papéis que vai interpretar?

Estive nas principais emissoras do país, no teatro, cinema e demais plataformas. Acabei de fazer uma boa participação em Garota do momento, estou no filme Vitória que acabou de estrear no Globoplay. Neste momento, procuro um bom texto para fazer, quem sabe ainda este ano no teatro.

No filme Vitória, você trabalhou ao lado de Fernanda Montenegro. Como foi a experiência de trabalhar com ela e como você se sente sobre o filme estar disponível para um público mais amplo?

Sei que é clichê mas foi a realização de um sonho contracenar com a maior atriz do Brasil na minha opinião. As minhas cenas foram com ela. Me sinto muito grato e feliz em estar no filme que agora chegou ao Globoplay. Tenho recebido um assédio bacana na rua pelo filme já.





Você é considerado um dos principais galãs da sua geração. Qual é o conselho que você gostaria de dar para os jovens atores que estão começando sua carreira?

Sim! De fato sempre tive por parte da imprensa e público essa ideia sobre a minha aparência, procurei sempre fazer o meu trabalho sem me preocupar muito com isso. Mas fico feliz que me achem bonito. O conselho acho que seria para não se preocupar com isso e trabalhar duro. O tempo passa e a beleza diminui, o que fica é um trabalho consistente, estudar e se aperfeiçoar sempre!

Você é nostálgico da juventude? Como é a sua relação com o envelhecimento?

Sim! Sou nostálgico. Acho uma época mágica de nossas vidas a juventude. Porém lido relativamente bem com o envelhecimento. Acredito que estou bem para a idade que tenho. A ideia é envelhecer da melhor maneira possível, sem loucuras para se manter jovem.

Como você acha que a carreira de um ator evolui ao longo do tempo e quais são os seus planos para o futuro?

Acredito que a carreira só evolui quando conseguimos diversificar personagens e trabalhos. Quando vemos filmes, teatro, acompanhamos os trabalhos dos amigos e internacionais. Fazer teatro com frequência também ajuda muito. Com relação ao futuro espero poder comemorar muitos outros anos de carreira, com bons projetos e acompanhar a evolução do mercado e do audiovisual.