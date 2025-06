Morre Jack Betts, ator de ‘Homem-Aranha’ e ‘Friends’, aos 96 anos

O ator Jack Betts, conhecido pela longa carreira no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 96 anos em casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo sobrinho dele, Dean Sullivan, ao site The Hollywood Reporter. A causa da morte não foi divulgada.

O ator atuou em Homem-Aranha (2002), Friends e Everybody Loves Raymond. Nascido em 11 de abril de 1929, em Nova Jersey, Jack Betts afirmou ser parente do 13º presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore.

Aos 10 anos, ele se mudou com a família para Miami, onde começou a se interessar por atuação após assistir o filme O morro dos ventos uivantes. Jack estudou teatro na Universidade de Miami e iniciou a carreira nos palcos, chegando à Broadway em 1953.

Betts também apareceu em filmes como O Assassinato de Trotsky (1972), Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997), 8MM (1999) e Office Space (1999) e em séries de TV, incluindo Gunsmoke , The FBI , It Takes a Thief , Kojak , Remington Steele , Frasier , Everybody Loves Raymond, My Name Is Earl , The Mentalist e Monk.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular