Projeto leva atividades culturais para estudantes da Rede Pública

Nesta segunda-feira (23/6), teve início a 3ª edição do projeto EducArte na Praça, que tem como objetivo levar atividades culturais para estudantes da rede pública de diversas Regiões Administrativas. Essa edição do projeto será sediada em Brazlândia, na Biblioteca Érico Veríssimo. O projeto será encerrado nesta sexta-feira (27/6).

Leia também: IZA confirma novo álbum: “Tô preparando esse meu próximo trabalho”

O projeto EducArte na Praça, que já passou por Taguatinga, Santa Maria e pelo Riacho Fundo, propõe garantir aos estudantes da rede pública oportunidades de acesso à cultura. Ele foi concebido e é coordenado pelas professoras Cléria Costa e Miriam Rocha.

Leia também: Maria Bethânia em São Paulo: tudo sobre os shows da turnê de 60 anos

Essa edição do EducArte traz o enfoque para a importância da literatura. Cléria Costa comentou que os baixos índices de leitura do país chamaram atenção e foram um motivador para o início da ação. Por esse motivo, as atividades do EducArte serão promovidas em bibliotecas públicas ou comunitárias. A programação do evento inclui espaços de teatro, saraus, shows músico-literários e contação de histórias.

Leia também: José de Abreu faz revelações sobre casamento com mulher 51 mais nova

Serviço

EducArte na praça- 3ª edição

Esta semana, de segunda à sexta (23/6 a 27/6), na Biblioteca Érico Veríssimo de Brazlândia. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

Leia também: Paula Burlamaqui abre o jogo sobre arrependimento com ensaio nua na Playboy

Confira a programação:

Terça-feira (24/6), às 9h30 – Contando Histórias com O Grupo Paepalanthus

Quarta-feira (25/6), às 10h30 - Espetáculo cênico-literário: “A Baba da Onça Pintada” com Wellington Abreu

Quinta-feira (26/)6, às 15h - Espetáculo músico Literário: Poemas Musicados com o Duo de violonistas Lucas Baraúna e Vagner Santana

Sexta-feira (27/6), às 15h - Espetáculo Cênico Literário “Galhada em Tempos de Fissura” com Alice Stefânia