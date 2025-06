Irlam Rocha Lima revive a história da música brasileira em novo livro

São 50 anos de paixão expressos em uma obra que reúne artigos memoráveis. O jornalista e colunista do Correio Braziliense Irlam Rocha Lima comemora cinco décadas de trajetória — e de Correio — com o lançamento do livro Artes em festa – 50 anos de reportagem cultural, e não pensa em parar. O evento ocorrerá em um lugar histórico de Brasília, o Bar Beirute da 109 Sul, na segunda-feira (23/6) às 19h.

O baiano de Barreiras chegou em Brasília nos anos 1970 para cursar jornalismo em uma Universidade de Brasília (UnB) invadida pelo regime militar e encontrou na cultura a forma de fazer a voz ecoar. Em 1975, ele entrou no Correio, onde passou a cobrir esportes, mas não por muito tempo, até descobrir a verdadeira vocação no jornalismo cultural.

Leia também: MPB na tela

Foi ainda nos anos 1970 que o colunista mostrou a Brasília uma nova forma de fazer jornalismo sobre música. Na época, conta, não havia cobertura dos shows. “Tinha notinhas, mas se resumia a isso”, relata. A partir da demanda e da curiosidade, Irlam passou a fazer coberturas in loco, encontrar os artistas e narrar a emoção das apresentações ao público. “É algo que sempre falo aos mais jovens: é preciso ir aos espetáculos”. O primeiro show, e um dos mais marcantes, foi do cantor Gilberto Gil, pela turnê do álbum Refazenda, em 1975.

Em Brasília, o jornalista também contribui com a história da cultura local como um dos sócios-criadores do Clube do Choro.

A obra Artes em festa dá continuidade ao livro Minha trilha sonora – 40 anos de jornalismo cultural (2015), ambos lançados pela Outubro Edições. O lançamento conta com ilustrações de outro talento do Correio, o ilustrador Kleber Sales.

'Artes em festa': novo livro de Irlam Rocha Lima (foto: Reprodução)

Grandes nomes em grandes reportagens

Ao longo desses 50 anos, artistas emblemáticos de Brasília e do mundo compartilharam histórias com o escritor. Entre eles, Rita Lee, Cássia Eller, Elis Regina, Oswaldo Montenegro, Rosa Passos e Hamilton de Holanda, além de um Renato Russo em início de carreira que chegou ao prédio do Correio para a primeira entrevista.

Com Elis Regina, Irlam conheceu um pouco mais sobre a trajetória da cantora em meio ao regime ditatorial no Brasil. “Falaram que ela teria que cantar em um evento militar, ela negou, mas eles disseram ‘você quer ir ou ser levada?’”, relata. Depois do show, a cantora foi criticada por opositores da ditadura, como o cartunista Henfil. A reviravolta aconteceu após a histórica composição O bêbado e o equilibrista, em que a cantora cita Herbert José de Sousa, Betinho, irmão de Henfil exilado na época. “Ele se emocionou, são muitas histórias”, relembra Irlam.

O jornalista esteve também em outro evento marcante para a cultura e democracia no Brasil, o Rock in Rio de 1985. “Lembro do Cazuza cantando Pro dia nascer feliz e todos comemorando o fim da ditadura”, relata.

Curiosidade

De carnaval de Salvador (BA) a Festival de Parintins (AM), a vontade de se aventurar pelas expressões artísticas guiou a carreira do jornalista. “Tudo eu queria ver de perto”, comenta.

Para ele, o Correio foi a “vitrine” onde as obras que fez ao longo da carreira podem alcançar mais pessoas. “Ninguém pode apagar o laço histórico do Correio Braziliense com o Distrito Federal”, defende.

Para ele, o novo lançamento é não só uma forma de levar o trabalho a novos lugares, mas uma forma de realização pessoal e de valorizar cada vez mais o tema ao qual dedicou a carreira. “A cultura é a base de tudo”, finaliza.

Serviço

Artes em festa – 50 anos de reportagem cultural

Outubro Edições, 108 páginas, R$ 50,00. Segundo livro de Irlam Rocha Lima.

Bar Beirute, 109 Sul.

Dia 23 de junho, segunda-feira, das 19h às 21h.