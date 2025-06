Arraiá da Basílica fecha último fim de semana de junho com Festa Junina

Para fechar junho com chave de ouro, a Asa Norte recebe a tradicional Festa Junina da Basílica do Distrito Federal. A partir de quinta feira (26/6), até sábado (28/6), os amantes do período junino podem desfrutar de mais uma celebração. O arraiá começa a partir das 19h na SGAN 915 (Asa Norte) e contará com três noites consecutivas de festa.



Miguel Junior se apresentará nos três dias, juntamente com a Quadrilha Sabugo de Milho. Ela é a Campeã distrital de 2023. Com mais de 8.600 m² de espaço reservado exclusivamente para a festa e capacidade de 2.500 pessoas, os visitantes poderão aproveitar barraquinhas com comidas, brincadeiras, além de participarem de um brechó. Conhecido como Brechó Franciscano, o local terá roupas, calçados e acessórios com preços acessíveis. Toda a renda será revertida para o Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres, que oferece assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os ingressos estão no valor de R$ 12 e podem ser encontrados na Plataforma Sympla ou na secretaria da Basílica. Crianças até 10 anos não pagam.