Fãs reagem à morte de Marge no fim da 36ª temporada de ‘Simpsons’

De nome Estranger Things, o capítulo, que foi ao ar nos Estados Unidos no último 18 de maio, foca na relação entre os irmãos Bart e Lisa, que esfria depois que eles param de assistir a um programa infantil que costumavam acompanhar todos os dias quando crianças. O afastamento faz com que a progenitora se preocupe que os filhos se tornem estranhos e insista para que eles continuem próximos.

Depois de um desentendimento, a menina encontra um vídeo que a mãe havia gravado antes de morrer, em que diz que espera que os filhos dependam um do outro. Depois de fazerem as pazes e salvarem o pai, Homer, agora viúvo, de uma prisão para idosos, eles assistem a um episódio do programa do qual eram fãs na infância.