Cidade de Deus é o único filme brasileiro na lista dos 100 melhores do NYT

O cinema brasileiro acaba de conquistar um espaço de destaque em uma das listas mais respeitadas do mundo. De acordo com o The New York Times, Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, é o único filme brasileiro presente na lista dos 100 melhores do século 21. E mais: aparece em 15º lugar, superando produções de renome global.

O ranking foi divulgado no último domingo (22/6) como parte de uma nova edição do levantamento feito pelo jornal norte-americano, que busca mapear os filmes mais relevantes e influentes do século até agora.

A história por trás do filme

Lançado em 2002, Cidade de Deus é baseado no livro homônimo de Paulo Lins e retrata, com realismo e uma linguagem cinematográfica inovadora, a vida nas favelas do Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 1980. Através dos olhos do personagem Buscapé, o filme acompanha o crescimento da violência, o surgimento do tráfico e a perda da infância em um território dominado pela desigualdade.

O longa se destaca pela forma como mistura estética dinâmica, elenco majoritariamente formado por não-atores e uma narrativa fragmentada que pulsa como a própria cidade.

Reconhecimento internacional

Desde seu lançamento, Cidade de Deus se tornou um fenômeno global. Foi indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, e figura frequentemente em listas de melhores filmes da história recente.

O impacto social e estético do filme é amplamente reconhecido. Sua influência vai além da tela, inspirando debates sobre violência urbana, exclusão social e o papel do audiovisual como denúncia e transformação.

Ao lado de gigantes do cinema mundial

Na seleta lista elaborada pelo New York Times, o filme brasileiro divide espaço com obras de diretores como Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Bong Joon-ho, Hayao Miyazaki e David Lynch, nomes que moldaram o cinema contemporâneo com obras cultuadas.

O destaque de Cidade de Deus em meio a esses gigantes reafirma seu status de obra-prima universal, não apenas pela temática, mas pela execução artística e técnica.

Um marco definitivo do cinema brasileiro

Mais do que um sucesso de crítica e bilheteria, Cidade de Deus tornou-se um símbolo da força criativa do cinema nacional. Sua presença na lista do NYT reforça o potencial do Brasil de contar histórias potentes e complexas que ressoam no mundo todo.

O reconhecimento é também um lembrete: há talento, ousadia e verdade no audiovisual brasileiro, e o mundo está, novamente, prestando atenção.

Série

Recentemente, o legado de Cidade de Deus ganhou uma nova dimensão com o lançamento da série Cidade de Deus: a luta não para, pela plataforma Max. A produção expande o universo do filme, explorando personagens e histórias das favelas cariocas com ainda mais profundidade e nuances. A série tem sido elogiada por manter a força narrativa e o realismo social do longa original, apresentando uma nova geração de talentos brasileiros ao público global.

Confira o trailer do filme:

